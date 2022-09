Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a spus ca Rusia nu ar trebui sa fie desemnata drept stat sponsor al terorismului, o eticheta pentru care Ucraina a facut presiuni in contextul invaziei continue din Ucraina. Intrebat daca Rusia ar trebui sa fie desemnata drept stat sponsor al terorismului, Biden a declarat luni reporterilor…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca Rusia nu ar trebui sa fie desemnata drept stat sponsor al terorismului, o eticheta pentru care Ucraina a facut presiuni in contextul invaziei continue a Rusiei, in timp ce Moscova a avertizat ca aceasta ar duce la ruperea legaturilor dintre SUA și Rusia, transmite…

- Președintele american Joe Biden a susținut ca Rusia nu ar trebui desemnata drept stat sponsor al terorismului, informeaza The Guardian, potrivit b1tv.ro. Declarația a fost facuta in contextul in care ucrainenii, mai ales prin vocea președintelui Volodimir Zelenski, cer ca Rusia sa primeasca aceasta…

- Rusia trebuie sa asigure un acces sigur si fara obstacole al inspectorilor AIEA la centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie, a declarat luni un responsabil american, potrivit caruia optiunea ‘cea mai sigura’ ar fi o oprire ‘controlata’ a reactoarelor, transmite AFP. ‘Continuam sa credem ca o oprire…

- Rusia trebuie sa asigure un acces sigur si fara obstacole al inspectorilor AIEA la centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie, a declarat un responsabil american, potrivit caruia optiunea ‘cea mai sigura’ ar fi o oprire ‘controlata’ a reactoarelor.“Continuam sa credem ca o oprire controlata a reactoarelor…

- Rusia trebuie sa asigure un acces sigur si fara obstacole al inspectorilor AIEA la centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie, a declarat un responsabil american, potrivit caruia optiunea ‘cea mai sigura’ ar fi o oprire ‘controlata’ a reactoarelor.“Continuam sa credem ca o oprire controlata a reactoarelor…

- Kievul a anunțat oficial ca a inceput contraofensiva in sudul țarii, fara sa ofere, pentru moment, mai multe detalii. „Orice operațiune militara are nevoie de liniște”, a spus un oficial ucrainean. Spre seara, odata cu anunțul militarilor ucraineni ca au eliberat primele localitați din Herson, in cadrul…

- Parlamentul Letoniei a desemnat joi Rusia drept „stat sponsor al terorismului” in privinta razboiului din Ucraina si a cerut aliatilor occidentali sa impuna sanctiuni mai cuprinzatoare Moscovei pentru a pune capat conflictului.