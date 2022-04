SUA a adus un submarin nuclear pe litoralul grecesc; el poate să țintească Peninsula Crimeea Conform agenției ruse de presa Interfax, Flota a 6-a operativa din cadrul Forțelor Navale ale SUA a informat, pe 07.04.2022, ca submarinul nuclear USS Georgia, dotat cu 154 de rachete de croaziera Tomahawk, cu o bataie de aproximativ 1.600 de kilometri, a sosit in apropierea litoralului Greciei. In prezent, submarinul se afla in proximitatea bazei Souda Bay, amplasata in nordul Insulei Creta. Poziția acestuia faciliteaza țintirea Peninsulei Crimeea și partea de sud a Ucrainei cu rachete. Mesajul SUA este unul de descurajare a autoritaților de la Moscova. NATO, in ultima vreme, și-a tot intarit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

