Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 25 de oașe din 16 state au impus starea de asediu, anunța CNN. Garda naționala a fost activata in 12 state și in District of Columbia. Proteste au loc in cel puțin 30 de orașe, dupa moartea lui George Floyd, barbatului de culoare care si-a pierdut viata in timp ce era imobilizat de poliție,…

- Pe masura ce protestele au continuat in Statele Unite pana la primele ore ale dimineții de duminica, cel puțin 25 de orașe din 16 state au impus starea de asediu.Protestele violente sunt din nou in toi in Statele Unite ale Americii pentru a cincea zi consecutiva. Orașele americane au impus restricții…

- Politisti in tinuta speciala au actionat sambata seara impotriva manifestantilor care incalcau interdictia de circulatie pe timpul noptii la Minneapolis, tragand cu gaze lacrimogene si grenade asurzitoare pentru a-i indeparta de un comisariat, a constata un fotoreporter al agentiei France Presse.Guvernatorul…

- Proteste violente au loc în zeci de orase din Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd. Cazul barbatului de culoare care si-a pierdut viata în timp ce era imobilizat brutal de agenti de politie din Minneapolis, Minnesota a strârnit reactii puternice.În urma confruntarlor…

- O noua noapte de furie in Statele Unite, acolo unde oamenii din cel puțin 30 de orașe au ieșit in strada ca sa protesteze impotriva uciderii lui George Floyd, un barbat de culoare care a decedat in timpul arestarii. Mai multe orașe in care au avut loc manifestații au declarat stare de asediu, pentru…

- Los Angeles, Philadelphia si Atlanta fac parte din orasele americane care au anuntat sambata interdictia de a circula pe timpul noptii, cu scopul de a stavili manifestatiile violente care au izbucnit pe intreg teritoriul Statelor Unite, scrie AFP. Interdictii similare au fost introduse…

- SUA sunt cuprinse de revolte violente dupa ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit din cauza modului in care a fost tratat de politie. Un tanar de 19 din Detroit a fost ucis dupa ce au fost trase focuri de arma intr-un grup de protestatari, vineri seara, a anunțat departamentul de poliție…

- In schimb, pe fondul noilor restrictii emise de Departamentul de Securitate Interna (DHS) privind accesul pe teritoriul SUA, incepand cu data de 14 martie 2020 Air France va ajusta programul curselor catre aceasta destinatie. Astfel, pe data de 13 martie zborurile dinspre si catre SUA se vor desfasura…