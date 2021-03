Study shows 4 out of 10 Romanians consume wine at least once a week

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape patru din zece romani (39%) consuma vin cel puțin o data pe saptamana, iar 29% de aproximativ 1-3 ori pe luna, potrivit unui studiu realizat de compania Reveal Marketing Research. Cramele din Moldova au cea mai mare notorietate (90%), iar vinurile din aceasta regiune sunt preferate de catre…

- Directorul de ingrijiri și medicul șef ATI de la Spitalul Județean de Urgența Sibiu au primit amenzi de 12.000 de lei, dupa ce un fost angajat a dezvaluit ca pacienții au fost legați de pat. Prefectura Sibiu a anunțat, luni, ca imediat dupa apariția informațiilor legate de pacienții secției ATI – COVID,…

- Aproximativ 600 de kilograme de uraniu saracit, material radioactiv, au fost descoperite pe platforma fostei fabrici Vulcan din Sectorul 4 al Capitalei. Este vorba despre mai multe instalații abandonate intre ruinele fabricii. Totul a ieșit la iveala o data cu demolarea unei cladiri ce a aparținut Nuclear…

- Polițistii au facut, vineri dimineața, șase perchezitii in Ilfov si Bucuresti, unde au fost cautate mai multe persoane suspectate de decontari ilegale de la Casa de Asigurari de Sanatate Ilfov. “In urma perchezitiilor si activitatilor de verificare, politistii au ridicat documente de evidenta privind…

- Aproximativ 47% din cetatenii Uniunii Europene au obtinut anul trecut informatii de pe site-urile autoritatilor publice, o crestere semnificativa fata de 2008 (plus 33%), iar cel mai scazut procent de cetateni care au folosit site-urile autoritatilor publice pentru a obtine informatii s-a inregistrat…

- Peste o jumatate dintre romani (51%) declara ca ar lua in considerare sa achiziționeze o mașina hibrid, iar 28% iși exprima dorința de a trece la cea electrica, potrivit unui studiu dat publicitații de compania Reveal Marketing Research. In schimb, 85% dintre cei intervievați considera ca Romania nu…

- Peste jumatate dintre romani sunt speriați, ingrijorați și neliniștiți in legatura cu sarbatorile din 2020, iar 1 din 4 romani iși dorește sa fie sanatos, potrivit unui studiu, realizat de Reveal Marketing Research, care a avut ca tema starea romanilor de Craciun, in 2020. Principalele concluzii ale…