- Maria și Ștefan au obținut votul favorabil din partea concurenților pentru a petrece noaptea impreuna, așa ca au stat unul cu celalalt in declarații și apropiere maxima. Tanara i-a facut o mulțime de complimente iubitului sau.

- Doamna Iuliana și Maria au stat de vorba dupa tensiunile aparute intre cei doi. Mama lui Ștefan a vrut sa ințeleaga la Mireasa, Capriciile Iubirii, de ce Maria este atat de suparata pe fiul ei.

- Maria considera ca Ștefan nu este in masura sa vorbeasca cu absolut nicio fata lucrurile despre care au discutat. „Unul la mana ca tu ai relație, doi la mana ca nu ai nicio legatura cu ea”

- Apar tensiuni in cuplul format din Maria și Ștefan. Concurenta a fost deranjata de comportamentul iubitului ei, pe care l-a avut fața de o alta domnișoara din competiție. Aceasta i-a reproșat mai multe cuvinte și au reușit sa ajunga la o concluzie care ii va ajuta pe viitor.

- A inceput șirul marturirilor la Mireasa! Ștefan a luat-o prin surprindere pe Maria, cand i-a dezvaluit ca a avut o relație de iubire, dar in care a fost amant. Concurenta a aflat informații incediare despre el, pentru care i-a cerut, insa, explicații!

- Maria și Ștefan formeaza un cuplu indragit in casa Mireasa, dar au aparut mici probleme intre ei. Cei doi au avut numeroase discuții in contradictoriu, dupa ce concurenta a fost deranjata de atitudinea iubitului.

- Valentin i-a povestit Antoniei ca nu are o relație buna cu tatal sau, dupa ce l-a pus in mai multe situații neplacute in trecut. Domnul Orlando a intrat in direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, la 5 ani de cand nu a mai vorbit cu fiul sau.

- Maria a vrut sa afle cat mai multe detalii despre trecutul lui Ștefan, așa ca l-a luat pe acesta la intrebari despre Adriana, noua concurenta din casa alaturi de care, in trecut, baiatul ar fi trait o frumoasa poveste de dragoste.