- Luminița Odobescu, ministra de Externe, s-a fotografiat alaruri de omologul sau slovac, Juraj Blanar, la Antalya Diplomacy Forum 2024. The post ”Binomul” București-Bratislava appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- O explozie a avut loc in aceasta dimineața intr-o casa din satul Bazdana, județul Dolj. In urma cu doi ani, proprietarul casei a descoperit in curte o punga de gaze și gazul aprins a ars timp de peste o saptamana pe terenul lui. Deflagrația din aceasta dimineața nu a fost urmata de un incendiu. La […]…

- Consilierul local din partea PNL in comuna Banca, Iordanel Cernat, este cercetat pentru furt, violența in familie și distrugere dupa ce și-a agresat soția și i-a furat geanta și telefonul dupa o cearta și o criza de gelozie chiar in fața școlii unde preda. Martori la scena au fost mai mulți elevi ai…

- Marja de eroare in cazul radarului a fost stabilita la 10 kilometri pe ora, respectiv 10% din viteza de peste 100 de kilometri la ora, printr-un proiect de lege care amendeaza legislația rutiera. In cazul depașirii vitezei legale constatate prin radar, polițistul ar putea fi obligat sa aplice in favoarea…

- Fostul prefect și parlamentar de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost internat la secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Masura a fost dispusa de polițiștii din Targu Jiu, dupa ce Morega a fost prins, de 4 ori in ultimele doua saptamani la volan, deși avea dreptul de conducere anulat.…

- David Petraeus, fost director al CIA și comandant al trupelor americane, a avertizat ca Moldova ar putea fi urmatoarea ținta a lui Putin. El a afirmat la CNN ca daca Rusia va infrange Ucraina, Putin nu se va opri la ea, potrivit Rador Radio Romania. „Fara nici o indoiala, el nu se va opri in […] The…

- Europe’s new battle is achieving economic growth as inflation has been defeated, according to French Finance Minister Bruno Le Maire, Bloomberg reports. “In two years, the European Central Bank and the finance ministers have managed to break inflation,” Le Maire told reporters on Friday in Ghent, Belgium,…

- Benny Gantz, membru al cabinetului de razboi israelian și fost șef al Armatei, a declarat miercuri ca exista „semne promițatoare de progres” in ceea ce privește un nou acord de eliberare a ostaticilor din Gaza, pe fondul discuțiilor regionale pentru a asigura o oprire temporara a ostilitaților. ”Exista…