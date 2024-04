Habemus… campioana! Miercuri seara, in orașul de pe malul Siutghiolului, trupa de spiriduși condusa de superantrenorul Gica Hagi a continuat seria izbanzilor in Superliga lui Burleanu, invingandu-i pe rapidiști cu scorul de 3-1, dupa o canonada de 21 de șuturi trimise la poarta nefericitului Aioani, fost elev al tehnicianului constanțean. Vioara intai a fost tot spiridușul Louis […] The post Habemus… campioana! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu un parcurs spectaculos in play-off, care a urcat-o pe locul 2 in Superliga, Farul Constanța vrea sa strice planurile celor de la FCSB de a sarbatori caștigarea titlului din punct vedere matematic inca din aceasta etapa. Campioana in exercițiu spera la un succes, in meciul programat sambata, de la…

- Ciprian Marica, acționar la Farul, crede ca lupta la titlu din Superliga este ca și incheiata, dupa victoria obținuta de FCSB in fața echipei lui Gica Hagi, scor 1-0. Fostul internațional considera ca FCSB nu are cel mai consistent joc din campionat, doar jucatori cu mare calitate, mai ales in atac.…

- Echipa campioana a Romaniei, Farul Constanta a invins vineri seara, in deplasare, scor 2-1, formatia Rapid Bucuresti, in primul meci din play-off-ul Superligii, potrivit news.ro Farul a deschis scorul in minutul 23, cand Grameni a centrat perfect pentru Louis Munteanu si acesta a inscris din careu.…

- Farul Constanța și Oțelul au terminat sambata la egalitate, scor 1-1, partida din etapa cu numarul XXVII a SuperLigii. Campioana e aproape sigura de locul in play-off, in timp ce galațenii sunt tot mai departe.

- Gica Hagi, managerul Farului, a prefațat meciul cu Oțelul, din etapa #27 din Superliga. Farul - Oțelul are loc sambata, de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Hagi se teme de echipa lui Dorinel Munteanu, fostul coechipier de la naționala Romaniei,…

- GSP.ro iți prezinta o analiza a transferurilor de iarna din Superliga, dupa inchiderea perioadei de mercato pe 12 februarie. De departe, Rapid este campioana ierarhiei ca urmare a investițiilor realizate de catre Dan Șucu și Victor Angelescu, in timp ce rivalele FCSB și CFR Cluj au incercat doar sa…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, și-a manifestat interesul de a-l transfera pe Louis Munteanu (21 de ani). Declarațiile acestuia au ajuns pana in presa italiana. Imediat dupa remiza cu Farul, scor 1-1, in runda #24 din Superliga, Gigi Becali a declarat ca este interesat de aducerea lui Louis Munteanu…

- Gica Hagi a prefațat derby-ul FCSB - Farul, programat luni, de la ora 20:00, in runda cu numarul 24 din Superliga. Farul a inceput anul 2024 cu o doua victorii impotriva formațiilor din Craiova. Campioana și-a consolidat locul in play-off, iar Hagi spera sa duca mai departe seria pozitiva. Gica Hagi,…