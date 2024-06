Banca Centrala Europeana (BCE) a anunțat reducerea dobanzii de referința cu 0,25 la suta, in urma ședinței Consiliului guvernatorilor, care a avut loc joi, la Frankfurt. Consiliul guvernatorilor a decis sa reduca cu 25 de puncte de baza cele trei rate ale dobanzilor reprezentative ale BCE. In consecinta, dobanda cheie la operatiunile principale de refinantare […] The post Semne de revenire economica și scadere a inflației, in zona euro. BCE reduce dobanda cheie appeared first on Puterea.ro .