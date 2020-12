Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au descoperit un nou simptom asociat infectarii cu Covid-19, care afecteaza doar femeile, relateaza Medical News Today. Multe femei care sufera de simptome „pe termen lung" ale Covid-19 au raportat dereglari ale ciclului menstrual, cheaguri de sange sau dureri mult mai mari in timpul menstruației.…

- Noi dovezi indica rolul cheie al unui comutator molecular numit VGLL3. In urma cu trei ani, o echipa de cercetatori din Universitatea Michigan a aratat ca femeile au mai mult VGLL3 in celulele din piele, decat barbatii. Acum, lucrand la soareci, ei au descoperit ca, avand prea mult VGLL3 in celulele…

- Oamenii de stiinta au dezvaluit ca femeile isi pot da seama daca un barbat este infidel doar privindu-i chipul, pe cand barbatii sunt mai putin capabili sa identifice o femeie infidela la prima vedere. Cercetatorii de la Universitatea din Australia de Vest au luat un grup de 1.500 de persoane si le-au…

- Un studiu publicat in revista Nature a analizat circulația a 98 de milioane de oameni din zece orașe americane, stabilind ca locurile cu cel mai mare risc de a deveni focare Covid sunt restaurantele, salile de sport și cafenelele. Studiul a fost lansat inaintea publicarii de catre revista științifica…

- Cercetatorii dintr-o echipa internationala au descoperit noi gene asociate autismului si altor tulburari neurologice, relateaza luni EFE, preluata de Agerpres. Studiul, copatronat de Consiliul Superior de Cercetari Stiintifice din Madrid, arata ca lipsa unor gene din familia celor situate in "cromozomul…

- Femeile sint cele mai afectate de veștile proaste, potrivit unui nou studiu. Titlurile șocante afecteaza femeile pina la lacrimi, in timp ce soții lor ridica, pur și simplu, din umeri. Cercetatorii au descoperit ca știrile despre accidente și crime au o influența mai mare asupra psihicului feminin,…

- Noi simptome care pot indica infectarea cu noul coronavirus ies la iveala. Cercetatorii spun ca virusul ataca și creierul.Studiul a fost efectuat pe 509 pacienți internați in perioada 5 martie - 6 aprilie in diferite spitale din Statele Unite ale Americii.