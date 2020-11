Stiri pe aceeasi tema

- Studiu: Companiile pierd anual peste 4.400 miliarde de dolari, la nivel global din cauza fraudelor comise de propriii angajați. Domeniile cele mai vizate de fraude in Romania Companiile pierd anual in medie 5% din venituri din cauza fraudelor comise de propriii angajați sau chiar de catre acționari,…

- SPIA, Secret Private Investigations Agency , companie aflata in topul furnizorilor de servicii de investigații corporate, se alatura International Fraud Awarness Week, mișcare prin care profesioniștii antifrauda din intreaga lume vor sa atraga atenția asupra fenomenului fraudelor in domeniul de business…

- In Romania exista 18 milioane de carduri, adica cel putin un card pentru fiecare persoana activa, iar prin intermediul lor se tranzactioneaza 70 de miliarde de euro, a declarat, marti, Catalin Cretu, director general al Visa pentru Romania, Croatia, Malta si Slovenia, intr-o conferinta de specialitate."In…

- "In medie, datoria publica a țarilor membre UE crește cu 20 puncte procentuale in 2020.Prin comparație in Romania datoria publica crește cu DOAR 7 puncte procentuale. Asta deși șocul care a lovit economia globala a lovit cu aceeasi intensitate si Romania. Datoria publica crește pentru ca…

- Datoria publica a ajuns in august la 450 de miliarde de lei, dupa un salt de 5,6 miliarde de lei in ultima luna de vara. Este cel mai mare salt anual inregistrat vreodata, de la revolutie incoace, arata Ziarul Financiar.

- ”Dupa sase luni de la declansarea pandemiei, mediul de afaceri a traversat o perioada de optimism precaut, s-a inregistrat o scadere cu 10% a insolventelor fata de aceeasi perioada din anul trecut, iar nivelul NPL-urilor se afla la un minim istoric de 4,3%. In acelasi timp, incepand cu luna martie 2020…

- Datoria externa a Romaniei a crescut cu 9,6 miliarde euro in primele sapte luni ale acestui an, ajungand la 115,5 miliarde euro la finalul lunii iulie, arata datele publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Candidatul PSD la Primaria Sebeș s-a infruptat cu 1,7 miliarde de lei vechi din banii Sebeșului, in perioada anilor 2013-2015! Cum ramane cu omenia și cu datoria, domnule Radu Cristian? De ceva vreme, cetațenii Sebeșului sunt asaltați de luarile de poziție cu atitudine…