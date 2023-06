STUDIU: Creştere „alarmantă” a cazurilor de diabet la nivel mondial până în anul 2050 Fiecare tara din lume se va confrunta cu o crestere a numarului de cazuri de diabet in urmatorii 30 de ani in absenta unor actiuni in acest sens, conform unui nou studiu global, transmite Reuters, preluata de Agerpres. In prezent, 529 de milioane de oameni din intreaga lume au diabet, potrivit studiului condus de cercetatori de la Institutul pentru Metrica si Evaluarea Sanatatii din cadrul Universitatii Washington din Statele Unite. Conform proiectiilor, cifra va creste de peste doua ori, la 1,3 miliarde de persoane pana in 2050. Majoritatea cazurilor sunt diabet de tip 2, forma bolii asociata… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

