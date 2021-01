Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia și școala online au dus la izolarea elevilor fața de colegi, profesori și chiar parinți. Pe fondul sentimentului de singuratate, ei devin vulnerabili la modelele negative din mediul online, arata un studiu al World Vision Romania, citat de Digi24.Potrivit studiului citat, increderea copiilor…

- Copiii se simt singuri și nu mai au incredere in parinți. Acestea sunt doua dintre concluziile unui studiu realizat de World Vision Romania privitor la efectele activitaților din mediu online asupra copiilor. Cei mai afectați sunt copiii de la țara și din familiile sarace.

- Directorul mentioneaza ca a raportat incidentul si catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, dar reprezentantii institutiei au ridicat din umeri neputinciosi pentru ca rezolvarea problemei tine de furnizorul de internet. Potrivit cadrului didactic, in noapte de 26 spre 27 noiembrie cineva ar fi incercat…

- „În momentul în care am aduce copiii de pâna în clasa a IV-a la școala, nu ar fi aceleași probleme ca atunci când am aduce toți copiii la școala”, a explicat Razvan Cherecheș joi. Acesta a vorbit…

- Decizia Guvernului Romaniei de a comuta invațamantul fața in fața in sistemul online cel puțin pentru o luna, in ideea diminuarii... The post Ce inseamna școala online pentru elevi, profesori și parinți? appeared first on Renasterea banateana .

- Ziarul Unirea 15 din 100 de copii nu au acces la școala online, iar 4 din 10 profesori nu au resursele necesare pentru a preda in mediul virtual. STUDIU Pandemia aduce noi provocari și dezastre, in condițiile in care peste 20% dintre unitațile școlare din Romania și-au modificat scenariul inițial in…

- In aceasta perioada, din ce in ce mai multe localitați trec in scenarii care presupun susținerea cursurilor online, insa școala online este in continuare o utopie pentru elevii din mediul rural din Romania. Conform unui studiu al World Vision Romania, 40% dintre copiii din mediul rural nu au participat…

- Ziarul Unirea Parinții elevilor sub 12 ani pot primi zile libere, platite de stat, cat timp copiii fac școala online: Ordonanța, aprobata de Guvern Guvernul a aprobat in ședința de joi, 23 octombrie, ordonanța de urgența prin care parinții elevilor sub 12 ani pot primi, la cerere, zile libere platite…