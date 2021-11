Studiu clinic: Un cocktail cu anticorpi pentru Covid-19 al Regeneron are o eficacitate de 81,6%

Actiunile companiei au crescut cu aproximativ 1,2% in urma informatiei, investitorii anticipand ca datele vor sustine evaluarea efectuata in prezent de autoritatile de reglementare privind extinderea utilizarii terapiei in prevenirea Covid-19 la persoanele care nu sunt expuse la virus. Terapia cu anticorpi, REGEN-COV, este in prezent autorizata in Statele Unite pentru a trata persoanele cu forme usoare si moderate de Covid-19 si pentru prevenirea infectiei la cei expusi la persoane infectate si la cei cu risc ridicat de expunere in locuri precum case de batrani sau inchisori. Extinderea autorizatiei…