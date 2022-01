Studiu: Celulele imunitare specifice răcelilor pot oferi o protecție parțială contra SARS-COV-2 Potrivit unui studiu recent, celulele imunitare formate dupa racealile provocate de coronavirusuri protejeaza, parțial și contra infecțiilor cu SARS-COV-2. Coronavirusurile umane, altele decat cele din fmilia SARS, sunt responsabile de simptomele tipice racelilor din sezonul rece: gat iritat, scurgeri din nas etc., care de obicei dispar de la sine. Sunt studii care arata ca limfocitele T specifice acestor coronavirusuri umane recunosc inclusiv virusul SARS-COV-2 indrudit, dar mult mai virulent. Se poate presupune ca prezența limfocitelor T creeaza o protecție, nu totala, contra infecțiilor cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

