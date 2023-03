Studiu alarmant: Piața telecomunicațiilor este amenințată de dispariția operatorilor mici Odata cu apariția internetului, serviciile de telecomunicații au luat și ele amploare. Iar toate acestea s-au transformat in adevarate beneficii pentru oamenii de rand. De exemplu, afacerile au inceput sa aiba contact cu metode mai avansate de dezvoltare iar angajații s-au bucurat de posibilitatea de a-și indeplini diferite sarcini de lucru mai facil si/sau de a-și desfașura activitatea ȋn afara biroului sau chiar de acasa. Studiul ANCOM a scos la iveala ca, digitalizarea a dus telefoanele de ultima generație in topul celor mai cautate și utilizate dispozitive de pretutindeni, dar și… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AeroItalia a revenit asupra deciziei de a se retrage de pe piața romaneasca, anunța Boardingpass. Compania a introdus in sistemul de rezervari doua noi rute spre Roma, din Bacau și București. La doar cateva saptamani dupa ce a scos din sistemul de rezervari toate zborurile spre Romania, AeroItalia a…

- Marca auto italiana Dallara a intrat pe piața din Romania, prin importatorul Forza Rossa. Marca auto sport, exclusivista, și-a facut debutul la noi in țara in prezența fondatorului sau, inginerul Gian Paolo Dallara, printr-un eveniment organizat la București. La eveniment a fost prezentat și primul…

- „In momentul de fața, depindem fundamental de ei din punctul de vedere al securitații, mai ales, in condițiile razboiului de langa noi.Mai mult, Nastase a explicat și care e obiectivul noii ambasadoare a SUA la București, Kathleen Kavalec, cea care a anunțat din capul locului ca va veghea asupra libertații…

- La inceputul anului 2023, Capitala ramane una dintre cele mai active piețe imobiliare din Romania, iar categoria inchirierii de locuințe este in continua dinamica. Evoluția chiriilor a fost influențata puternic de mai mulți factori in ultima perioada. Astfel, platforma imobiliare.NET a realizat un…

- Continue reading Ordin privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sanatații nr. 443/2022 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile in Romania, care pot fi utilizate/comercializate de catre detinatorii de autorizatie de punere pe piata…

- Banca cu actionar majoritar statul roman EximBank a preluat oficial Banca Romaneasca, ceea ce face ca Romania sa aiba acum doua banci in Top 10 cele mai mari institutii financiare bancare din tara noastra. Fuziunea dintre EximBank, in calitate de societate absorbanta, si Banca Romaneasca, in calitate…

- Serviciul de livrare rapida prin Bookurier poate fi accesat de luni pana vineri Comenzile sub 10 kilograme plasate in intervalul 00:00 – 14:30 sunt livrate in aceeași zi, in intervalul 11:00 – 21:00 evoMAG este magazinul online de tehnologie din Romania cu cele mai multe opțiuni de livrare rapida din…