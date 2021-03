Studii finale: Vaccinul NOVAVAX are o eficacitate de 89%

Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana de biotehnologie Novavax a confirmat joi ca vaccinul sau a avut o eficienta de 89% impotriva COVID-19, dar aceasta s-a redus semnificativ contra mutatiei sud-africane, conform rezultatelor definitive ale testelor sale clinice, noteaza AFP.Aceste prevad depunerea in viitorul apropiat…

- Inca 982 moldoveni au fost infectați cu coronavirus de tip nou. Potrivit ultimelor informații, prezentate de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, din numarul total de cazuri, 10 cazuri sunt de import (2-Egipt, 3-Ucraina, 1-Bulgaria, 1-Canada, 1-Italia, 1-Romania, 1- Marea Britanie).

- Inca 3 cazuri de infectare cu noua tulpina COVID-19 din Marea Britanie au fost confirmate in Romania, anunța Ministerul Sanatații. Citește și: RAPORT despre Wuhan facut de Departametul de Stat al SUA: 'Un accident de laborator ar putea semana cu un focar natural' Ministerul Sanatații…

- Acest prim caz a fost raportat la o persoana din statul Minnesota, care a calatorit recent in Brazilia. Probele sale biologice au fost prelevate in 9 ianuarie.”Persoana s-a imbolnavit in prima saptamana (...) si a informat ca a calatorit in Brazilia inainte de a se imbolnavi”, se arata in comunicatul…

- Ministerul Sanatații spune ca, pana la acest moment, in țara noastra nu a fost confirmata prezența noii tulpini de Covid-19, depistata prima data in Marea Britanie. „Pe teritoriul Romaniei, nu a fost confirmata pana in prezent noua varianta SARS-Cov-2 depistata in Marea Britanie. O noua tulpina se poate…

- Sambata, Italia a devenit tara europeana cu cel mai mare numar de morti din cauza Covid-19, depasind Marea Britanie. Duminica, Domenico Arcuri, comisarul special pentru urgenta Covid-19, a confirmat ca Italia spera sa inceapa vaccinarea angajatilor din sectorul medical si cel al asistentei sociale,…