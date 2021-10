Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii UDMR vor fi prezenti in sala, miercuri, la sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului privind investirea Guvernului Ciolos, dar nu vor vota, a declarat, pentru AGERPRES, liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond. Decizia a fost luata marti dimineata, in cadrul unei sedinte a grupurilor…

- Premierul interimar Florin Cițu a spus, vineri, ca se va introduce certificatul verde pentru toate activitațile, mai puțin pentru cele esențiale. "90 la suta din timp am discutat despre problemele romani. Am decis de a amenda Ordonanța Guvernului, decizii cu privire la amanarea facutrilor.…

- „Dragi studenți, începând cu data de 11.10.2021, Senatul Universitații Tehnice din Cluj-Napoca aproba suspendarea temporara a desfașurarii cursurilor cu prezența fizica a studenților și trecerea la cursuri online, au transmis reprezentanții UTCN. Senatul Universitații Tehnice…

- Senatul Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a aprobat propunerea Consiliului de Administrație privind modul in care se vor desfașura activitațile didactice in noul an universitar, in context pandemic. Astfel, TUIASI va aplica un sistem hibrid, dar care va impune prezența fizica…

- Liderii USR PLUS, reuniti joi seara in sedinta Biroului National (BN) au decis ca, daca PNL nu il retrage pe Florin Citu de la sefia Guvernului, vor depune luni la prima ora, impreuna cu partidul AUR, motiunea de cenzura anuntata, au declarat surse participante la sedinta pentru News.ro. Potrivit…

- USR PLUS reclama amenințari asupra secretarilor de stat PNL din ministerele conduse de ministri ai formatiunii pentru a se prezenta la sedinta de Guvern. „Facem apel la seful Executivului sa nu puna oamenii in situatia de a incalca legea”, subliniaza reprezentantii USR PLUS. „USR PLUS ia act de amenintarile…

- USR PLUS a decis ca nu va participa la sedinta de guvern de la ora 19,00, a anuntat copresedintele formatiunii, vicepremierul Dan Barna. El a spus ca USR PLUS a decis convocarea unei sedinte a coalitiei de guvernare pentru joi, de la ora 10,00. "Evenimentele politice din sedinta…

- Olanda va autoriza redeschiderea universitatilor si a colegiilor, dar cluburile, barurile si discotecile vor ramane inchise ca parte a masurilor impotriva transmiterii coronavirusului, a anuntat vineri prim-ministrul Mark Rutte, potrivit DPA. Studentii vor putea participa din nou la cursuri cu prezenta…