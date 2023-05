Stiri pe aceeasi tema

- Avantul Reghin – CSU Alba Iulia 1-0 (0-0), dupa un gol controversat! CS Ocna Mureș, tot mai aproape de retrogradare! CSU Alba Iulia a pierdut, la limita, 0-1 (0-0), deplasarea din etapa a 8-a din play-out-ul Seriei 9 din eșalonul terț, cu Avantul Reghin. Unicul gol al meciului, faza care a decis soarta…

- CS Universitatea Alba Iulia a invins la limita, cu 1-0 (0-0), pe Stadionul „Cetate”, pe Sanatatea Cluj, intr-o partida contand pentru etapa a șaptea din play-out-ul Seriei a IX-a eșalonului terț, cu un gol marcat in prelungiri de Kilyen, care s-a revanșat astfel pentru prestația modesta din partida…

- „Studenții” albaiulieni au fost facuți KO, sub Feleac, in doar 37 de minute, pierzand meciul disputat impotriva celor de la Viitorul Cluj cu scorul de 3-0 (3-0). • 1-0, MIN. 7: MILANDRU inscrie cu un șut careului, dupa gafa lui Kilyen • 2-0, MIN. 22: gol cu capul • 3-0, MIN. 37: IEPURE a dus […] The…

- Remiza obținuta in inferioritate numerica de CSU Alba Iulia, care a punctat prin Vasinc, golgheterul primaverii, in inferioritate numerica. A fost primul punct extren reușit in primavara de elevii lui Mihai Manea, care astfel se mențin pe prima pozițiie in play-out-ul Seriei a IX-a. Intr-o atmosfera…

- CSU Alba Iulia a pierdul meciul disputat astazi, pe terenul sintetic al Bazei Sportive „Unirea” din Cluj Napoca, scor 4-1 (2-1) cu penultima clasata in ierarhie, Sanatatea Cluj. CS Universitatea Alba Iulia a primit o corecție ”sanatoasa” in cea de-a doua etapa a playout-ului Seriei a 9-a din cadrul…

- Astazi, 1 aprtilie 2023, pe „Cetate”, in prima etapa din play-out-ul Seriei a IX-a a eșalonului terț, intalnirea dintre vecinele de ierarhie, CS Universitatea Alba Iulia și Viitorul Cluj a revenit studenților, la limita, prin reușita lui Gilyen (30), primul sau gol in eșalonul terț. Vizitatorii au…

- „Studenții” albaiulieni au suferit primul eșec din 2023, 1-3 (0-2), in deplasare cu ACS Tg. Mureș, in disputa vecinelor din ierarhie care in acest moment au același numar de puncte, 21, dupa penultima runda a sezonului regular din Seria 9 a eșalonului terț. • 1-0, MIN. 3: GLIGA a punctat dupa o sumedenie…

- CS Universitatea Alba Iulia a pierdut, astazi, meciul amical disputat in deplasare, la Sibiu, cu FC Hermannstadt, formația de prima liga, scor 1-3 (1-1). Partida s-a disputat “in familie”, nefiind permis accesul spectatorilor, la solicitarea gazdelor (care in iarna l-au inregimentat pe Vl. Popa de la…