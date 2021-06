Stiri pe aceeasi tema

- Raportul genurilor incepe sa se echilibreze in universitațile tehnice. Numarul studentelor este in creștere in cadrul Universitații Politehnica Timișoara, mai ales in zona IT, la Facultațile de Automatica și Calculatoare, Electronica, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Visul politehniștilor…

- Reprezentanții Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava au cucerit un premiu I și un premiu special la cea de-a XII-a ediție a Concursului studențesc „Microcontrolere si aplicatii – Mihail Konteschweller”, organizat de Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei din Iași.…

- Irina-Malina STRUGARU, studenta in anul al III-lea la Facultatea de Fizica a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost selectata vineri, 16 aprilie 2021, in cadrul unui eveniment online, sa reprezinte UAIC la finala naționala a competiției internaționale FameLab, una dintre cele mai importante…

- Un student de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a fost gasit spanzurat in cursul zilei de ieri in padurea Voinesti, fara a lasa vreun mesaj, vreun bilet de adio sau ceva care sa explice cat de cat gestul sau neasteptat. Iulian Nechifor, student la Facultatea de Economie si Administrarea…

- Chiar daca avea doar 32 de ani, acesta avea experienta ca biolog marin, in 2013 participase in expeditia pentru colectarea probelor desfasurata la bordul vasului de cercetare Mare Nigrum, Marea Neagra, a fost Laborant si tehnician in perioada 2011-2012 si 2013-2014 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza"…

- UPT, in sprijinul elevilor, pentru pregatirea bacalaureatului și admiterii Ca in fiecare an, Universitatea Politehnica Timișoara vine in ajutorul elevilor de liceu, oferind tot sprijinul necesar, atat pentru pregatirea bacalaureatului, cat și a admiterii in invațamantul superior. Astfel, pentru admiterea…

