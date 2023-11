STS împiedică Finanțele să provoace un dezastru național Un proiect de Ordonanța de urgența a Guvernului prevede luarea unor masuri pentru consolidarea capacitaților tehnice necesare funcționarii Sistemului informatic al Ministerului Finanțelor. In caz contrar, se vorbește de dezastru național. Ministerul Finanțelor nu a gasit, pana in prezent, o soluție pentru gazduirea, intr-o cladire adecvata, a sistemului informatic și, prin urmare, este nevoit sa apeleze la ajutoare. Un astfel de ajutor va fi dat de Serviciul de Telecomunicații Speciale, care va gazdui o vreme sistemul informatic din Brașov. ”Incetarea temporara a funcționarii unora dintre componentele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

