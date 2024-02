”In contextul imbunatatirii sistemului e-Factura, pe fondul colaborarii cu firmele care ofera servicii de contabilitate si cu reprezentantii mediului de afaceri, MF a actualizat ghidul de accesare si utilizare a sistemului RO e-Factura. Ghidul este disponibil Un aspect important semnalat de contribuabili a fost imposibilitatea accesarii sistemului in situatiile in care au loc lucrari de mentenanta la nivelul Spatiului Privat Virtual. In acest sens, utilizarea e-Factura se poate face acum direct de pe site-ul ANAF (trebuie insa ca utilizatorul sa aiba cont in SPV, unde s-a inregistrat in baza…