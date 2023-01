STS are nevoie de operatori 112. Mai sunt câteva zile până la finalizarea înscrierilor! STS – Serviciul de Telecomunicații Speciale iși constituie o rezerva de personal pentru a fi operatori la serviciul 112. Inscrierile se finalizeaza pe 25 iaunuarie 2023. Cei admiși vor avea grade militare, in cazul ocuparii unui post in cadrul serviciului 112. STS – Condiții de participare pentru operatori 112 Limita de varsta a candidaților este de 40 de ani, la data depunerii dosarului.Condițiile de inscriere, conform anunțului STS , sunt:– sa cunoasca foarte bine și sa aiba capacitatea de a se exprima clar și corect in limba romana;– media de cel puțin 7,00 la disciplina limba și literatura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Examenul de Bacalaureat va avea o noua structura, cu Matematica susținuta și de elevii de la uman, o proba noua de competențe „complementare” și alte doua examene scrise la limbi straine, toate de-a lungul clasei a XII-a. In sesiunea propriu-zisa de BAC raman trei probe scrise și romana-oral, potrivit…

- Continuam campania LARICS de introducere a „limbii romane” in Constituția Republicii Moldova. Din materialele anterioare (aici și aici), a devenit limpede ca limba romana poate intra in Constituție fara vot al unei majoritați constituționale, prin simpla repetare a procedurii de modificare a Articolului…

- Teatrul National Targu Mures – Compania „Liviu Rebreanu" a sarbatorit, in perioada 5 – 15 decembrie, 60 de ani de teatru in limba romana, in cadrul microstagiunii SPOT 60.Directorul artistic al Companiei „Liviu Rebreanu", Dan Radulescu, a vorbit, intr-un interviu acordat Agerpres, despre ce au insemnat…

- Limba de stat a Republicii Moldova este limba romana. O decizie in acest sens a fost exprimata in data de 5 decembrie 2013 de presedintele Curtii Contitutionale, Alexandru Tanase. Decizia Curții a fost ca Textul Declaratiei de Independenta prevaleaza in raport cu textul Constitutiei. La 5 decembrie…

- Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Hoghiz – Post Politie Racoș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal pentru deținerea fara drept de articole pirotehnice. In urma activitaților polițienești de investigație, polițiștii au identificat un barbat, domiciliat in comuna Racoș, care deținea,…

- Casa de Comerț Agroalimentar Unirea, proiectul de suflet al ministrului Agriculturii Petre Daea, anunța ca va relua procesul de angajari, anul viitor, dupa ce in momentul de fața are doar trei angajați. „Acum lucram la bugetul pentru anul viitor al societatii, la strategie si la planul pentru 2023…

- "Cazania lui Varlaam", aparuta in 1643, este scoasa la licitatie pentru pretul de pornire de 5.000 de euro, pe 17 noiembrie, intr-un eveniment dedicat cartilor si manuscriselor de colectie, la București.

- Cursuri de inițiere in limba romana pentru elevi și persoane provenite din Ucraina, organizate de IȘJ Alba. Cum se fac inscrierile Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba organizeaza cursuri de inițiere in limba romana pentru elevii și adulții care provin din Ucraina. Potrivit unui comunicat al IȘJ…