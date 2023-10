Stiri pe aceeasi tema

- Inca mai avem turisti romani blocati in Israel. 50 de oameni sunt la Betleem. Ei spun ca nu stiu cum se vor intoarce acasa, in Romania. Li s-a spus sa stea in casa, la adapost si sa astepte, fara sa primeasca nicio alta informatie. Bombe si la Ierusalim Exista in continuare zeci de romani blocati […]…

- Un grup de pelerini din Romania, din județul Maramureș și din Gherla, se afla intr-un pelerinaj in Israel, țara in care sambata dimineața s-a declanșat razboiul cu mișcarea Hamas. Agenția Pelerinul Creștin a Episcopiei Maramureșului și Satmarului a organizat intre 1-8 octombrie un pelerinaj in Israel.…

- Ana Baniciu, Edy Kovacs și Raluka au ramas blocați in Tel Aviv, dupa bombardamentele de astazi. Ei urmeaza sa plece din statul aflat in conflict in urmatoarele zile, dar pana atunci iși doresc ca situația sa se linișteasca.

- Pescarii de la malul Marii Negre protesteaza astazi, nemultumiti ca sunt somati sa returneze ajutorul Covid primit de la Uniunea Europeana.Pe lista nemultumirilor se mai afla si problemele cauzate de razboiul din Ucraina, in special minele care pun in pericol pescuitul pe mare."Astazi, in acest moment…

- Exista in Romania o comuna unde oamenii primesc ajutor social pe merit. Potrivit informațiilor, primarul localitații a schimbat regulile pentru acordarea acestei sume de bani celor nevoiași. Cei care vor sa fie ajutați financiar trebuie sa indeplineasca o anumita condiție.

- Pe fondul creșterii numarului de cazuri, Dan Staner, 54 de ani, unul dintre cei trei „executivi” ai companiei farmaceutice americane Moderna și coordonatorul activitații in Europa și in Orientul Mijlociu, a declarat, intr-un interviu pentru ziarul elvețian Blick, ca o noua versiune de vaccin antiCovid,…

- Razboiul din Ucraina alarmeaza tot mai mulți romani din localitațile de la granița unde lovesc in fiecare zi bombardamentele rușilor. Localnicii dintro-o comuna din jduețul Tulcea spun ca le este frica de atacurile rușilor și susțin ca unele drone ar fi ajuns chiar pe teritoriul țarii noastre. Ministerul…

- Maya Rey, o tanara din Israel, este pasionata de calatorii. Ea calatorește singura și posteaza pe Tik Tok filmari din vacanțele sale. Aceasta a ajuns și in Romania. Insa, in București tanara a avut parte de spaima vieții sale. ”Nu știu de ce filmez asta sau de ce plang, dar acesta este un aspect nefericit…