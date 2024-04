Personalitatea ta, reflectată în forma unghiilor: Ce spune despre tine Acum este la moda examinarea formei unghiilor. Originara din Japonia, ideea s-a raspandit rapid peste tot. Asadar iata ce-i dezvaluie unui observator atent forma unghiei.Lunga, verticala: un temperament echilibrat, precis, atragatorAi imaginatie si esti creativ motiv pentru care oamenii sunt atrasi de tine. Oamenii se bucura de compania ta intrucat esti un bun ascultator si esti prietenos.Scurta si lata: logic, analitic, temperament vulcanicSpui intotdeauna adevarul ceea ce este, in acelasi timp, o binecuvantare si un blestem. Oamenii nu vor/ sau nu au nevoie sa auda adevarul gol, golut.Unghia… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Roșul este alegerea majoritații restaurantelor fast-food pentru logo-ul lor și nu este nimic intamplator in asta. De-a lungul timpului, s-a dovedit ca nu numai gustul hranei conteaza atunci cand vine vorba de a alege unde sa mancam, ci și aspectul vizual al locului. Astfel, industriile alimentare folosesc…

- "Sunt convins ca cei 3 lideri ale celor 2 partide, ca PNL are 2 lideri (Ciuca si Iohannis - n.r.), in principiu s-au pus de acord. Acum ceea ce vedem este ce ne transmit noua si partidelor. Nu inseamna insa ca au transmis si cu cine va merge. In momentul in care au decis liste comune si comasarea, inseamna…

- "Sunt convins ca cei 3 lideri ale celor 2 partide, ca PNL are 2 lideri (Ciuca si Iohannis - n.r.), in principiu s-au pus de acord. Acum ceea ce vedem este ce ne transmit noua si partidelor. Nu inseamna insa ca au transmis si cu cine va merge. In momentul in care au decis liste comune si comasarea, inseamna…

- Un exercitiu national de alarmare publica, al carui scenariu presupune instiintarea centrelor operationale pentru situatii de urgenta din judete si din Bucuresti si verificarea functionarii sirenelor electrice si electronice de alarmare a populatiei este programat sa se desfasoare miercuri, informeaza…

- Mersul pe jos face piciorul frumos! Inna respecta aceasta zicala. Artista reușește mereu sa se mențina in forma și nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinde de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania. Iata cum a fost filmata celebra cantareața pe strazile din București!

- Dupa țeapa imobiliara din Ploiești, acum și in Alba Iulia a aparut un caz similar. Oamenii revoltați au ieși in strada pentru a-și striga nemulțumirea despre maniera in care se desfașoara ancheta in cazul fraudei cu vanzarea apartamentelor.„N-am primit niciun fel de notificare scrisa. A descoperit o…

- Un canadian venit in vizita in țara noastra s-a declarat impresionat de Romania, iar mamaliga și palinca au fost pentru el adevarate revelații. Turistul se gandește deja sa revina in țara noastra alaturi de soția lui pentru a petrece mai mult timp aici. Canadianul s-a declarat impresionat de gustul…

- Fermierii din mai multe județe care protesteaza langa București au o noua intalnire cu premierul Romaniei, Marcel Ciolacu și cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Discuțiile se poarta la Palatul Victoria și au inceput la ora 13:30.De o luna, protestatarii din agricultura și din transporturi sunt…