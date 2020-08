Streinu Cercel, cuprins de groaza. Nelu Tataru a ordonat verificarea tuturor achizitiilor facute de Institutul „Matei Bals”

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Romana de Anestezie Terapie Intensiva (SRATI), condusa de medicul Serban Bubenek, se opune detasarii medicilor si asistentilor ATI la Institutul ”Matei Bals”, acuzand un abuz de putere comis de directorul institutului, medicul Adrian Streinu Cercel, care de 11 ani nu a organizat concurs pentru…

- "In legatura cu DSP Bucuresti, ca o prima concluzie, e necesara o evaluare la nivelul tuturor DSP-urilor, a tot ce inseamna evaluarea pacientilor care in cele doua saptamani de vid legislativ nu s-au regasit internati sau nu s-au regasit sub controlul unui medic, precum si anchetele epidemiologice…

- Societatea Romana de Anestezie Terapie Intensiva (SRATI) se opune detasarii medicilor si asistentilor ATI la Institutul „Matei Bals”, acuzand un abuz de putere comis de directorul institutului, medicul Adrian Streinu Cercel. Ministrul Sanatatii a trimis corpul de control pentru a verifica acuzatiile.

- Nelu Tataru a anuntat ca a dat dispozitii sa fie trimisa corpul de control la Institutul „Matei Bals” pentru a face verifica in legatura cu situatia sesizata de Societatea Romana de Anestezie Terapie Intensiva (SRATI), condusa de medicul Serban Bubenek, privind persoana care este la sefia sectiei…

- Societatea Romana de Anestezie Terapie Intensiva (SRATI), condusa de medicul Serban Bubenek, se opune detasarii medicilor si asistentilor ATI la Institutul ”Matei Bals”, acuzand un abuz de putere comis de directorul institutului, medicul Adrian Streinu Cercel. Ei mai cer trimiterea unei echipe de…

- Spitalele Covid din Romania au aproape 2.000 de paturi de terapie intensiva, adica jumatate din totalul paturilor ATI din țara, a spus ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Cu toate acestea, distribuția cazurilor face ca unele spitale sa nu mai aiba locuri libere la terapie intensiva, iar pacienții sa fie…

- Sute de credincioși au trecut deja pe la catafalcul parintelui depus la Catedrala Arhiepisopala din Suceava. Unii chiar au sarutat sicriul in care se afla trupul neinsuflețit al parintelui rapus de coronavirus. Oamenii sunt rugați de autoritați sa respecte distanțarea sociala pentru a limita raspandirea…

- Depistarea infectarii cu SARS-CoV2 la bucuresteni Gabriela Firea, primarul Capitalei. Foto: Arhiva. Consilierii generali ai capitalei au aprobat un proiect ce presupune testarea a 11.000 de bucureșteni voluntari pentru depistarea infectarii cu noul coronavirus. Municipalitatea va plati 200…