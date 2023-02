Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile pentru ca Piața Unirii sa devina „Piața Intalnirii” in 17 februarie, odata cu deschiderea Timișoara - Capitala Europeana a Culturii, au intrat in linie dreapta. La eveniment a fost invitat inclusiv președintele Romaniei Klaus Iohannis.

- Dupa ce a reprezentat cu succes Romania la cea de-a 59-a ediție a Expozitiei Internationale de Arta – La Biennale di Venezia 2022, proiectul „Tu ești un alt eu – O catedrala a corpului”, al artistei și regizoarei Adina Pintilie, va fi prezentat in premiera in Romania, la Kunsthalle Bega (strada Circumvalațiunii…

- Kunsthalle Bega are placerea sa prezinte proiectul „Adina Pintilie : Tu ești un alt eu - O catedrala a corpului” in deschiderea oficiala Timișoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Sambata, 21 ianuarie, la Veszprem-Balaton se da startul programului Capitala Europeana a Culturii. Orașul imparte in acest an titlul cu Timișoara și Elefsina (Grecia). Deschiderea oficiala va putea fi urmarita online.

- Timișoara a preluat, alaturi de Elefsina (Grecia) și Veszprem (Ungaria), prestigiosul titlu de Capitala Europeana a Culturii in 2023, insa fiecare oraș va organiza, in perioade diferite, startul programului cultural.

- ADVERTORIAL. Trecerea in anul Capitalei Europene a Culturii a strans la Bastionul Maria Theresia peste 70.000 de oameni dornici sa celebreze alaturi de artiști de renume internațional. Pe langa spectacolul complex de lasere, proiecții și artificii, Festival of Lights a adus in zona centrala a orașului…

- Timișoara va deveni capitala europeana a culturii in zilele de 17 – 19 februarie, cand va prelua acest titlu, deschiderea oficiala a evenimentului urmand a fi marcata de concerte și performance-uri, cu invitați precum Taraf de Caliu, Impex, Implant pentru Refuz & prietenii, pianistul Joep Belving, artista…

- Luni, 12 decembrie, la Cinema Victoria a avut loc prezentarea oficiala a programului evenimentelor care se vor desfașura in anul 2023, cand Timișoara va deține titulatura de Capitala Europeana a Culturii. Deschiderea oficiala a TM2023 avea loc in weekendul 17-19 februarie.