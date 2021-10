Strategii de afaceri: 3 idei de a-ți propulsa profiturile dincolo de imaginația ta Astazi, pe o piața din ce in ce mai competitiva, analiza și informația pot reprezenta diferența dintre a avea succes in afaceri și a fi depașit de concurența. In ziua de azi, comerțul cu amanuntul a devenit un concept relativ nou, dar ofera rezultate impresionante. Te-ai gandit ce strategii trebuie sa aplici in acest an pentru a-ți dezvolta afacerea? 1. Gestionarea optima a lanțului de aprovizionare Statisticile arata ca in acest an, comercianții cu amanuntul au obținut reduceri de 60% la marjele operaționale, deoarece au aplicat analiza la gestionarea lanțului de aprovizionare.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

