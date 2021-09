Străinii, care vor să se vaccineze anti-COVID în România, vor plăti 30 de euro Cetațenii straini care vor sa se vaccineze anti-COVID in Romania vor plati un tarif de 150 de lei, echivalentul a 30 de euro, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența inițiat de Ministerul Sanatații. „Tariful unui serviciu de vaccinare impotriva COVID-19 pentru cetațenii straini este de 150 de lei indiferent de tipul de vaccin administrat […] The post Strainii, care vor sa se vaccineze anti-COVID in Romania, vor plati 30 de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

