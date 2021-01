Stop-cadru: S-a stins din viață pasiunea secretă a lui Alain Delon ”Mama mea a decedat in aceasta dimineata la ora 11:00, la Paris, inconjurata de cei apropiati. A murit din cauza unui cancer cu evolutie rapida”. Astfel a declarat pentru AFP fiul lui Nathalie si Alain Delon, Anthony. Nathalie și Alian Delon au trait o pasiune secreta inainte ca Delon sa se desparta de Romy si sa se casatoreasca cu Nathalie in august 1964, in cea mai stricta intimitate. Cuplul se imbarca la bordul vasului ”France”, unde isi petrece luna de miere, dupa care se muta la Los Angeles, unde, o luna mai tarziu, se naste fiul cuplului, Anthony. Nathalie va ramane in memoria marelui public… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

