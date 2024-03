Stoltenberg: „Putin nu renunță la obiectivele sale de război” Putin nu renunța! Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca presedintele rus Vladimir Putin „nu a renuntat la obiectivele sale de razboi”, in pofida „pierderilor semnificative” suferite pe campul de lupta, si a avertizat ca Ucraina „ramane fara munitie”, informeaza EFE . „Situatia pe campul de lupta ramane foarte dificila. Ucraina se confrunta cu o criza de munitie, de aceea are nevoie de si mai mult sprijin si are nevoie de el acum”, a afirmat Stoltenberg in timpul unei conferinte de presa dupa intalnirea cu premierul sloven Robert Golob. Secretarul general a afirmat de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

