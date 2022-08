Stiri pe aceeasi tema

- O fata in varsta de 10 ani, aflata pe o saltea pneumatica in largul marii, in Vama Veche, a fost recuperata de un salvamar. Ea nu a avut nevoie de ingrijiri medicale. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii au fost anuntati ca o fetita de 10 ani, aflata pe o saltea…

- Știrile zilei, 16 august 2022, prezentate de Olivia Paunescu. The post Știrile zilei, 16 august 2022. Razboiul dintre Amber Heard și Johnny Depp va continua in tribunale first appeared on Money .

- „Incep activitatile pe primul lot al autostrazii care va asigura legatura dintre Muntenia si Moldova! CNAIR a predat astazi constructorului, prin proces verbal, amplasamentul lotului 2 al Autostrazii Poiesti-Buzau (Mizil-Pietroasele). Echipele de topometristi au inceput deja sa identifice limitele traseului…

- In seara zilei de 6 august, 10 cetațeni romani, pasageri ai autocarului implicat in accidentul rutier de la Veliko Tarnovo, nevatamați, au intrat pe teritoriul Romaniei fiind transportați cu un alt autocar al aceleași firme de transport, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Al doilea șofer…

- O simpla joaca ar fi putut sa o coste viața. O fetița de 3 ani, din Bulgaria, a stat cu o moneda in corp mai bine o luna și jumatate. Parinții au dus-o la medic abia dupa ce micuța a inceput sa faca febra. Inițial, doctorii i-au prescris un tratament cu antibiotic, dar simptomele nu au disparut, informeaza…

- Știrile zilei, 29 iulie 2022, prezentate de Alessandra Stoicescu. The post Știrile zilei, 29 iulie 2022. Nicusor Dan promite 100.000 de noi locuri de parcare in centrul Bucurestiului first appeared on Money .

- Știrile zilei, 27 iulie 2022, prezentate de Alessandra Stoicescu. The post Știrile zilei, 27 iulie 2022. Nivelul Dunarii se apropie de un minim istoric; Olena Zelenski pe coperta Vogue first appeared on Money .

- O fetita din orașul chinez Jiaxing care a cazut de la etajul 6 a fost salvata de un trecator, care a vazut-o la timp si a prins-o in brațe, informeaza Stiripesurse. In imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se vede cum barbatul, care vorbea la telefon, și o femeie observa copilul care s-a dezechilibrat…