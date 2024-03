Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație vineri seara, pe raza localitații hunedorene Baru. Un tanar a ajuns la spital. „In aceasta seara, pompierii Garzii de Intervenție Baru au intervenit cu o autospeciala dotata cu modul de descarcerare și cu un echipaj SMURD, pe raza localitații Baru, unde a fost semnalat un eveniment…

- Un accident grav s-a produs, in urma cu cateva ore, pe o strada din Iași. Un barbat de 87 de ani a fost lovit din plin de o mașina, in timp ce se afla pe trecerea de pietoni. La fața locului a ajuns un echipaj medical, care l-a transportat de urgența la spital.

- Adina de la Heaven și-a dorit o schimbare in 2023, așa ca, dupa 30 de ani in care a acuzat dureri, a decis sa intre in cabinetul medicului chirurg pentru operație de micșorare a sanilor. Cum se simte in prezent.

- In incidentul care a avut loc, marți, pe E 85, in comuna Racaciuni, județul Bacau, a fost implicata o mașina in care erau 8 persoane, patru adulți și patru copii, informeaza Bacau.net.„In urma recunoașterii s-a constatat faptul ca, in accidentul rutier este implicat un autoturism in care se aflau opt…

- O mașina din Republica Moldova a fost implicata intr-un accident in Romania. In urma impactului, moldovenii au ramas blocați in autoturism și au avut nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare, scrie presa romana.

- Un adolescent de 16 ani, din Pucioasa, a facut accident cu mașina pe care a furat-o de la un barbat de 69 de ani. Minorul a urcat la volan și a plecat la plimbare, iar intr-o curba de pe strada Cerealiștilor, din Pucioasa, a pierdut controlul volanului și s-a izbit in poarta unei gospodarii. Polițiștii…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați, joi dimineața, sa intervina la un accident rutier petrecut in localitatea Rascruci. O tanara a fost ranita dupa ce mașina in care se afla a incercat sa evite un autocar. Conform ISU Cluj, in accident au fost implicate un autoturism…