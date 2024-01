Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 28B, in zona localitații Zaicești, județul Botoșani, un autoturism a luat foc in mers. Din fericire, persoanele care se aflau in autoturism, doua femei de 65, respectiv 40 de ani, au reușit sa se autoevacuze, urmand…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit duminica seara la un accident rutier petrecut in localitatea Manastirea din comuna Mica, județul Cluj. La misiune au luat parte doua autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanța SMURD și o Ambulanța SAJ. Echipajele operative au gasit la fața…

- Un accident ingrozitor s-a produs, duminica seara, in Hunedoara. Un tanar de 28 de ani a murit, iar alte doua persoane sunt ranite, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Medicii nu au mai reușit sa ii salveze viața tanarului din cauza ranilor grave.

- Noaptea trecuta a avut loc un accident grav la ieșirea din localitatea Nadașelu spre Zalau, in urma caruia s-a produs un incendiu, iar 5 persoane au fost ranite, 4 dintre acestea fiind transportate la spital. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri. Pompierii din cadrul ISU Cluj au intervenit noaptea…

- Un accident tragic s-a produs in Iași, in urma cu cateva ore. O persoane a murit, iar alte patru persoane au fpost grav ranite, dupa ce o mașina a fost lovita de un microbuz. Pompierii nu au mai putut sa ii salveze viața victimei decedate, iar celelalte patru persoane au fost duse la spital.

- O mașina in care se aflau patru persoane cu varste cuprinse intre 60 și 80 de ani, a ieșit in decor, in afara parții carosabile,... The post Accident ușor la Sebiș. O mașina in care se aflau patru persoane, ieșita in afara parții carosabile appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Grav accident de circulație, vineri seara, pe DN 57, in localitatea carașeana Gradinari. Dupa persoane sunt inconștiente și incarcerate in urma ciocnirii dintre un autobuz și o mașina, iar o fetița a fost ranita. „Este vorba despre o coliziune intre un autocar și un autoturism din care au rezultat trei…

- *Accident rutier in localitatea Bujoreni* La data de 3 noiembrie, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu ranirea a 4 persoane, pe DN 7. Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca, in timp ce conducea un autoturism, in localitatea Bujoreni,…