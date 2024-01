Stiri pe aceeasi tema

- Linia de transport calatori 42 are momentan traseul scurtat. Astfel autobuzele de pe aceasta ruta nu mai ajung in Portul Turistic Tomis, ci intorc la Poarta 1. "Masura a fost luata din cauza lucrarilor de asflaltare executate pe strada Termele Romane", transmite CTBus. Citeste siDeclaratiile CTBus referitoare…

- Maine, 6 ianuarie 2024, autobuzele liniei 42 vor intoarce dupa statia Poarta 1, fara a mai ajunge in statiile Cazino si Portul Tomis, potrivit unui comunicat al CTBus. In data de 6 ianuarie 2024, autobuzele liniei 42 vor intoarce dupa statia Poarta 1, fara a mai ajunge in statiile Cazino si Portul Tomis,…

- In data de 31 Decembrie Revelion autobuzele vor circula pana la ora 21:00 ultimele plecari din capetele de linie , transmit reprezentantii CT BUS. In data de 1 ianuarie 2024 programul de transport va incepe la ora 12:00 primele plecari din capetele de linie .De asemenea, traseele scolare E1, E2 si E3…

- Autobuzele liniei 5 40 circula deviat temporar pe sos. Mangaliei ndash; dreapta pe str. Hatman Arbore ndash; dreapta ps str. Comarnic, in ambele sensuri.Masura survine ca urmare a unei interventii a RAJA SA pe str. Pandurului, in sectorul cuprins intre intersectia cu str. Mesterul Manole si str. Comarnic,…

- Autobuzele liniei 2 43 circula deviat pe str. Viorelelor pe sensul de mers spre Cap de Linie Poarta 6.Acestea nu pot intra pe str. Petru Cercel din cauza unei avarii la o conducta a RAJA SA.Masura este temporara, transmit reprezentantii CT BUS Citeste si: CT BUS Constanta are un nou administrator neexecutiv…

- Autobuzele liniei 14 circula temporar deviat de pe strada Nicolae Iorga la dreapta pe bd. Tomis, inainte de intersectia cu strada Mircea cel Batran.Masura a fost impusa din cauza ca pe strada Nicolae Iorga sunt un pom doborat de vant si cabluri cazute pe carosabil dincolo de intersectia cu strada Mircea…

- In mai multe zone din oras carosabilul a fost inundat. In consecinta autobuzele de pe majoritatea liniilor circula cu dificultate si pot inregistra intarzieri.De asemenea, din acelasi motiv CT BUS a scos temporar din circulatie autobuzele electrice si le a inlocuit cu cele marca Isuzu, transmit reprezentantii…

- Autobuzele de pe linia 101 circula deviat pe str. Industriala, pe sensul de mers spre Cap de Linie Industriala, potrivit CTBus. "Masura a fost impusa din cauza ca pe strada Celulozei sunt cabluri electrice cazute pe carosabil", sustine sursa. Circulatia se va relua normal cand acestea vor fi indepartate.…