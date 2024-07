Ucraina a emis interdicție de intrare pe teritoriul țarii pentru europarlamentara Diana Șoșoaca. Masura a fost decisa pentru o perioada de trei ani. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a facut aceste precizari pentru podul.ro. ”Va informam ca in scopul asigurarii intereselor naționale de securitate, SBU a luat decizia de a interzice intrarea in Ucraina persoanei menționate pe o perioada de 3 ani”, a transmis SBU. The post Diana Șoșoaca, interzisa in Ucraina appeared first on Cotidianul RO .