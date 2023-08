Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta a fost solicitat sa intervina in statiunea Mamaia in urma unui apel 112.Si a fost un apel tragic. Trei persoane si au pierdut viata ieri, 14 august in statiunea Mamaia. O a patra persoana a ajuns in stare grava la spital. Din nefericire,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a fost alertat astazi cu privire la un barbat de 22 de ani scos din apa de salvamari la Vama Veche. La fata locului a intervenit senilata Vama Veche si a fost transportat la spital de SMURD Vama Veche.Citeste si:Stiri Constanta:…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a fost alertat astazi, 7 august 2023, cu privire la un accident rutier intre un autotren incarcat cu piatra si un autoturism pe strada Republicii, nr. 39 din localitatea Eforie Sud. La fata locului intervin Statia Tuzla cu un…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a fost alertat astazi, 7 august 2023, cu privire la o persoana in pericol de inec in zona Sanatoriului Balnear Techirghiol. La fata locului intervin un echipaj de prim ajutor, persoana fiind scoasa din apa, inconstienta. Este…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a fost alertat astazi, 3 august 2023, cu privire la o persoana care a iesit singura din apa, avand o criza epileptica pe plaja din Costinesti. La fata locului au intervenit o senilata si un SMURD B Costinesti. Persoana a fost…

- O persoana a cazut intr un canal de fuga in satul Racaciuni din judetul Bacau. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Bacau a raportat, ieri, pe 16 iulie, un accident in satul Racaciuni. Duminica, in data de 16 iulie, in jurul orei 23:30, pompierii din Bacau au fost solicitati sa intervina in…

- Un barbat a fost grav ranit, marti, dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in coliziune cu un autocamion incarcat cu apa, pe DN2-E85, in localitatea Gheorghe Doja, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. "In urma accidentului, a rezultat o persoana incarcerata, un…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta anunta faptul ca doua persoane sunt in pericol de inec, in zona de nord a litoralului.Mai precis, este vorba de solicitarea de interventie la doua persoane aflate in pericol de inec, la plaja Maho, in capatul strazii D10.Intervine: 1 Asas…