- Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la Enel Romania SA, la operatorii de distributie a energiei electrice din cadrul grupului (E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Banat SA, E-Distributie Dobrogea SA), precum si la societatile de furnizare a energiei electrice membre ale grupului…

- Numarul racordarilor clientilor casnici la retelele de distributie a energiei a crescut in perioada 2018 2022, operatorii alocand fonduri mai importante atat pentru bransarea noilor consumatori, cat si pentru extinderea retelelor electrice de interes public, potrivit unui studiu realizat de Consiliul…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare.E Distributie Dobrogea a redus pe cat…