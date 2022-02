Sting a lansat single-ul “Por Su Amor”. Piesa este o adaptare a melodiei “For Her Love”, care este prezenta pe cel mai recent album al artistului, “The Bridge”. Sting are o istorie impresionanta in ceea ce privește interpretarea pieselor in mai multe limbi, lansand in 1987 EP-ul “Nada Como el Sol”, in care acesta canta in spaniola și portugheza. Noua piesa este inspirata de California Baja și golful California, care prezinta peisaje uluitoare. Artistul va avea premiera noului sau single cu un spectacol special la “Premio Lo Nuestro”, cea de-a 34-a ediție a celui mai longeviv show de premii din…