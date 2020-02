Stiri pe aceeasi tema

Azi, de la ora 11.00, Sticla Arieșul Turda va primi vizita celor de la Metalurgistul Cugir, intr-o noua partida de verificare, practic fiind ultima "dubla" amicala inaintea inceperii campionatului.

AS Victoria Viisoara a sustinut astazi, pe terenul Bazei Sportive din Viisoara, o noua partida de pregatire, in compania "liderului" Ligii a IV-a a judetului Alba, respectiv CS Ocna Mures. Meciul a...

- Ripensia a facut egal azi cu Crisul Chisineu Cris in primul test de la revenirea din Turcia si totodata penultimul dinaintea restartului de campionat. A fost 2-2 cu divizionara C aradeana dupa ce ros-galbenii au condus cu 1-0 la pauza. Alexandru Pelici a ales sa abordeze acest meci cu doar o parte a…

Sticla Arieșul Turda s-a impus azi, pe terenul sintetic de la Florești, cu 5-3 (1-2), in fața echipei Olimpia Gherla (Liga 4).

Formatia Fiorentina a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, luni, in compania echipei Bologna, in etapa a XVIII-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro.Fiorentina a deschis scorul in minutul 27 prin Benassi, in timp ce Bologna a egalat prin Orsolini, in minutul 90+5.

Conducerea clubului Sticla Arieșul Turda a organizat tradiționala incheiere a anului competițional, care coincide cu apropierea sarbatorilor de Craciun, ocazie cu care copiii și juniorii clubului au...

Arieșul Turda a pierdut astazi, scor 1-3, pe terenul celor de la Metalurgistul Cugir, intr-o partida ce a contat pentru etapa a XV-a, din cadrul ligii a treia, seria a V-a, ultima a turului.

Sticla Arieșul Turda joaca azi, de la ora 14.00, la Metalugistul Cugir. Meciul este transmis in direct de TurdaNews.