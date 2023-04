Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Stellantis, compania mama a Chrysler, a dezvaluit miercuri noua sa camioneta electrica Ram, care urmeaza sa debuteze pe piata la sfarsitul anului 2024, ca o parte cheie a strategiei producatorului auto franco-italian de a-si electrifica gama de vehicule, transmite Reuters.Ram 1500 REV, modelul…

- In vreme ce asteptam Cybertruck-ul lui Elon Musk sa vina odata, iata ca un alt SUV ne atrage atentia. Este de fapt un rover de marimea unui SUV, care va fi dus pe Luna de SpaceX la bordul lui Starship in 2026. Starship e inca in faza de testare, iar naveta lui Elon Musk nu a avut rezultate prea incurajatoare…

- In cadrul unui eveniment nou organizat chiar de catre Tesla, compania deținuta de Elon Musk a anunțat trecerea de la un sistem de 12 volți la un nou sistem de 48 de volți. Acesta din urma se va regasi la viitoarele modele de serie ale marcii incepand chiar din acest an. Primul model care va primi noua…

- ​Tesla organizeaza miercuri la fabrica din Texas evenimentul „Investor Day” unde sunt așteptate o serie de anunțuri despre Cybertruck și Roadster, despre mașini electrice mai acceptabile la preț și despre mașini autonome.

- Stirea ofera un impuls Mexicului, care lucreaza pentru a se impune ca un hub pentru asa-numitul nearshoring (transferarea activitatilor intr-o tara apropiata n.r.) al investitiilor, valorificand tensiunile geopolitice si intreruperile lantului de aprovizionare cauzate de pandemia de Covid-19 prin atragerea…

- In 2006 si 2016, miliardarul si-a prezentat viziunea pentru producatorul de masini electrice, dar multe dintre planuri nu au fost inca realizate. ”Master Plan 3, calea catre un viitor energetic pe deplin durabil pentru Pamant va fi prezentat pe 1 martie”, a scris Musk pe Twitter, miercuri. La adunarea…

- Faptele au avut loc in 2018, cand Elon Musk a scris ca voia sa scoata Tesla de pe bursa, iar apoi ca avea finantarile necesare sa faca acest lucru. Mesajele sale au facut sa oscileze puternic valoarea actiunilor timp de cateva zile. ”Reclamantii afirma ca aceste tweeturi erau factual false si au afectat…

- Pick-up-urile electrice Ford F-150 Lightning, Chevrolet Silverado EV și Rivian R1-T vor avea, de anul viitor, un rival pe masura. Este vorba despre Ram 1500 Revolution pe care, momentan, il putem admira sub forma de concept. Modelul american este dezvoltat pe arhitectura STLA Frame a lui Stellantis…