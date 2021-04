Ministrul Justiției a convocat reprezentanții magistraților pe 11 mai, la o discuție privind modificarea pensiilor speciale din sistem. Stelian Ion susține ca “sunt diferențe care nu pot fi acceptate pe viitor”, astfel ca va cauta soluții legislative pentru a schimba sistemul actual de pensii din justiție. Reamintim ca la prima sa conferința de presa ca […] The post Stelian Ion insista sa modifice pensiile magistraților: “Sunt diferențe care nu pot fi acceptate!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .