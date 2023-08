„Stelele căzătoare” ating puterea maximă duminică. Când ar trebui să le căutăm pe cer Denumite dupa constelatia din care par ca vin, Perseidele reprezinta unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi intr-un an. Perseidele sunt cunoscute pentru ca este perioada concediilor si a vacantelor, perioada din an cand oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea, informeaza astro-urseanu.ro. Maximul curentului va veni in ziua de 13 august, intre […] The post „Stelele cazatoare” ating puterea maxima duminica. Cand ar trebui sa le cautam pe cer appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce sunt minunile și cand se savarșesc? Minunile reprezinta fapte dumnezeiești, care se afla mai presus de mintea și puterea omeneasca. Ele sunt savarșite numai cu puterea lui Dumnezeu, depașind legile minții și ale firii, care se realizeaza numai in momente extraordinare, permise de Creator și au scopul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca excepțiile din Codul Fiscal pentru diferite sectoare de activitate aduc o gaura la buget de 74 de miliarde de lei și ca o mare parte din acestea trebuie sa dispara. „PNRR prevede sa incepem sa scoatem din excepții. Da, cred ca pe viitor trebuie scoase…

- Deputata USR, Diana Buzoianu, a depus o inițiativa legislativa conform careia se asigura gratuitatea transportului cu trenurile CFR pentru studenții care vor sa voteze la alegerile parlamentare și locale, acasa, unde au domiciliu. Inițiativa legislativa propune ca studenții cu varsta de pana la 26…

- Tribunalul Buzau isi va suspenda activitatea, in perioada 6-9 iunie, in semn de protest fata de modificarile anunțate la pensiile speciale, conform statutului magistratului. Activitatea va fi suspendata in perioada 6-9 iunie, cu excepția ședințelor de judecata in cauze in care sunt judecate persoane…

- Ministerul Educatiei a decis, marti seara, prelungirea perioadei in care se pot incheia mediile elevilor din clasele a XII-a, XIII-a si de la seral. Astfel, situatia scolara trebuie finalizata pana in 9 iunie, nu pana in 2 iunie cum era pana acum. De asemenea, se prelungeste pana in 9 iunie perioada…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis, vineri, in conferinta de presa in care premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca nu isi depune mandatul, ca este optimist, desi Romania trece printr-o perioada grea. „In continuare sunt convins ca e nevoie de predictibilitate, e nevoie de responsabilitate si e nevoie…

- Premierul Nicolae Ciuca apeleaza la rabdarea sindicatelor din Educație. Acesta a transmis, miercuri, ca orice intervenție care ar fi facuta acum va trebui corectata prin legea salarizarii. „Ceea ce i-am rugat pe reprezentanții din sindicate a fost sa ințeleaga ca orice intervenție a noastra acum va…

- Ligia Deca a declarat, marți, ca va invita reprezentantii federatiilor sindicale pentru a incepe discutiile pentru contractul colectiv de munca. Anunțul ministrului Educației vine la cateva ore dupa ce federațiile sindicale au transmis ca vor declanșa greva naționala pe 22 mai, pe termen nelimitat.…