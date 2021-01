Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca sunt parteneri de Alianța, USR si Plus se bat pe șefia CNAIR. Actualul președinte al Plus, Dacian Cioloș insista ca in funcția de director general al CNAIR sa fie numit Costin Borc, fost vicepremier și ministru al Economiei in cabinetul sau. De fapt, Borc este un apropiat al lui Cioloș…

- Au inceput schimbarile și la Ministerul Transporturilor, unde ministrul Catalin Drula intenționeaza sa dea drumul la construcții și reforme. Una dintre primele decizii luate de noul ministru este numirea lui Horațiu Cosma, unul dintre principalii reprezentanți ai Asociației Pro Infrastructura. „Astazi…

- „Imi depun demisia azi. Mi s-a cerut și m-am conformat. Nu ma cramponez de funcție”, a declarat Antonel Tanase pentru G4Media.ro. Orban dezvaluie cand a decis sa demisioneze. Ce a raspuns la intrebarea daca Ciuca va fi mai bun decat el Funcția de Secretar General al Guvernului este esențiala pentru…

- Fostul ministru al Transporturilor, deputatul Lucian Șova, a rememorat o intalnire inedita cu muncitorii bacauani de pe șantierul autostrazii Lugoj – Deva, unde a fost sa verifice stadiul lucrarilor. Evenimentul s-a intamplat in urma cu doi ani, iar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Rectificarea bugetara, anunțata pentru luni, ar putea aduce un plus in vistieria Ministerului Transporturilor „pentru ca merita”, considera premierul Ludovic Orban. Este singurul exemplu prezentat deocamdata. Conform primului ministru, documentul este deja in curs de analiza și ar putea fi adoptat la…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca anul acesta va fi recepționat Lotul 1 al Autostrazii A10 Sebeș – Turda. Ministrul a explicat ca in total ar urma sa fie dați in trafic 43 de km de autostrada pana la sfarșitul acestui an. „Pana la finalul anului, ne propunem sa receptionam inca 43…

- Ministrul Transporturilor promite 315 km de drumuri nationale, autostrazi si drumuri expres in plus. Ce tronsoane vor fi gata in 2020 Reteaua de drumuri nationale, autostrazi, variante ocolitoare si drumuri expres din Romania se va imbunatati, in 2020, cu 315 km modernizati, a declarat, marti, intr-o…

