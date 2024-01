Ștefan Roșeanu, președinte al Autoritații pentru Reforma Feroviara, vorbește la Dialogurile Puterii despre investițiile efectuate in sector in ultimele decenii, dar și despre planurile pentru perioada viitoare. „Dincolo de ceea ce s-a intamplat in ultimii 30 de ani, in care investițiile au fost concentrate pe coridorul Pan-European IV, prioritate pentru a conecta Romania de Vest de Europa, de granița de vest, incep sa existe programe de investiții care vizeaza și magistrale secundare, dar și linii de interes local, in modernizarea peroanelor inclusiv, avandu-se in vedere și aducerea de trenuri…