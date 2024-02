Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Costache, fost director al PNRR in Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a vorbit la Dialogurile Puterii despre nevoia de specialiști pentru accesarea și implementarea proiectelor. ”La momentul actual, este dificil sa sancțonezi pe cineva dintre angajații din administrație. In aparatul…

- Ștefan Roșeanu, președinte al Autoritații pentru Reforma Feroviara, vorbește la Dialogurile Puterii despre investițiile efectuate in sector in ultimele decenii, dar și despre planurile pentru perioada viitoare. „Dincolo de ceea ce s-a intamplat in ultimii 30 de ani, in care investițiile au fost concentrate…

- Ștefan Roșeanu, președinte al Autoritații pentru Reforma Feroviara , a explicat la Dialogurile Puterii, de ce pe rutele feroviare lungi vom merge tot timpul mai multe ore. Dese sunt luarile de poziție sau textele jurnalistice care arata cat de praf este infrastructura feroviara și, in sprijinul ideii,…

- La Dialogurile Puterii, Ștefan Roșeanu, Președinte al Autoritații pentru Reforma Feroviara, vorbește despre stadiul actual al reformei. ”Din pacate, domeniul feroviar este o alta latura a economiei, unde se manifesta gandirea noastra de economie de dumping, in care tot timpul am mers pe minima rezistența,…

- Trenul electric adus recent, cu mare tam-tam, din Polonia s-a dovedit a fi o cacealma feroviara de doi bani pusa la cale de istoricul președinte al Autoritații de Reforma Feroviara (ARF), Ștefan Roșeanu, și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, intrucat acesta a luat foc de la primele probe. 13.000.000…

- ARF: Proiectul Ticketing National II ar putea fi lansat in prima parte a anului viitorProiectul Ticketing National II ar putea fi lansat in prima parte a anului viitor, iar prin intermediul acestuia se vor putea cumpara titluri de calatorie de la orice magazin din mediul rural, a explicat, joi, Stefan…