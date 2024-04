Contractul de peste 3 miliarde lei semnat in ianuarie cu PESA (Polonia) pentru 62 de trenuri noi va fi anulat, dupa ce Curtea de Apel București a admis contestația Alstom (Franța), a relatat Economedia, citand portalul instanțelor de judecata.„Solutia pe scurt: Admite in parte plangerea Alstom Transport S.A.. Modifica Decizia atacata, in sensul ca admite in parte contestatia formulata de Alstom Transport S.A [...] Obliga Autoritatea contractanta la reevaluarea ofertei depuse de POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A., conform motivelor expuse in considerentele prezentei hotarari. Respinge plangerea…