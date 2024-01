Fostul ministru al Transporturilor avertizeaza asupra consecințelor lipsei examenelor electorale și a confortului indus in ultimii patru ani. Intr-un interviu acordat podcastului „Dialogurile Puterii” și difuzat incepand cu ora 18.00 pe toate canalele online ale Ziarului Puterea, Lucian Șova, fostul ministru al Transporturilor, a adus in atenție pericolele asociate lipsei examenelor electorale și confortului politic indus in ultimii patru ani in Romania. Șova a subliniat ca linia de demarcație intre o guvernare legitima și una morala este foarte fina și a exprimat nemulțumirea fața de sistemul…