Experiență de 10 ani în privat, o exigență necesară pentru un ministru – Interviu cu Lucian Șova Intr-un interviu captivant acordat in cadrul podcastului ”Dialogurile Puterii”, Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, va aduce in prim-plan detaliile mai puțin cunoscute ale vieții politice și administrative. Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor: ”Ca sa ajungi ministru, ar trebui sa ai o experiența in privat de cel puțin 10 ani” ”Atunci cand ești ministru trebuie sa caștigi increderea specialistului din minister și sa ai capacitatea sa ințelegi ceea ce trebuie sa-i ceri iar cererile guvernate de liniile politice sa fie legitime, sustenabile și legale ca sa poata fi implementate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

