”Camera de Comert si Industrie Prahova a fost ieri gazda delegatiei guvernametale vietnameze, condusa de Prim-ministrul Pham Minh Chinh. M-am bucurat ca au acceptat invitatia mea de a cunoaste reprezentantii mediului de afaceri prahovean, deoarece exista legaturi intre Universitatea de Petrol si Gaze, industria petroliera din Prahova si PetroVietnam. De asemenea, am aflat cu placere ca o companie prahoveana Keep It Mobile a fost implicata in modernizarea aeroportului din Hanoi”, arata ministrul Economiei intr-o postare pe Facebook. Stefan Radu Oprea precizeaza ca ”acordurile comercial si de…