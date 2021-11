Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Creanga a demisionat din funcția de director al Agenției Naționale pentru Reglementarea in Energetica.Aceasta informatie a fodst confirmata de serviciul de presa al ANRE, Galina Sanduta.

- Directorul ANRE Octavian Calmic a fost intrebat in emisie la Radio Sputnik Moldova, daca se ia in calcul demisia conducerii Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica, avand in vedere ca exponenții guvernarii au sugerat ca acest lucru ar putea sa se intample.

- Majorarea tarifului la gaz pe etape nu este posibila, sub nicio forma. Declarația aparține directorulului Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE), Ștefan Creanga, și a fost facuta drept reacție la propunerea expertului economic Veaceslav Ionița, de…

- Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica, Ștefan Creanga, susține ca tariful la gazul natural propus de Moldovagaz și aprobat de ANRE este unul corect, iar majorarea a fost necesara inclusiv pentru „a nu plati mai mult in viitor” și a nu acumula…

- Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE), Ștefan Creanga, a explicat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, de ce noul tarif la gaz a fost aprobat cu atita graba și de ce a intrat in vigoare incepind de la 1 noiembrie. „Devierile tarifare…

- Tariful mediu pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali la prețuri reglementate pentru anul 2021 va crește de la 4128 la 9396 lei pentru o mie de metri cubi, anunța Moldovagaz. Cererea privin aprobarea tarifului a fost inaintata Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE).

- Dupa comasare Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) și a Consiliului Concurenței, noua entitate care va fi creata ar urma sa se numeasca Autoritatea de Reglementare și Reforme. Anunțul a fost facut in cadrul dezbaterilor publice, organizate la Parlament, la acest subiect. Președintele…